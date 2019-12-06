К своему 50-летию тамбовская детская школа искусств получила в подарок музыкальные инструменты и новое оборудование

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-06T12:06:52+03:00

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В этом году детская школа искусств №3 Тамбова отпраздновала свой 50-летний юбилей. По такому случаю в рамках нацпроекта «Культура» ей было выделено 6,1 млн рублей на покупку новых музыкальных инструментов, современного оборудования и учебных материалов.

Главным подарком на юбилей стал концертный рояль фирмы «Михаил Глинка», который изготовили специально по заказу тамбовской школы искусств на фабрике в Санкт-Петербурге. Ученики школы провели концерт-презентацию, где зрители смогли оценить звучание новых инструментов, и этот рояль был в центре внимания.

Для учащихся инструментальных отделений были закуплены кларнет, саксофон, аккордеоны отечественной фирмы «Юпитер», российские балалайки, домры, гитара, скрипки фирмы «Горонок», а также беспроводные микрофоны, микшерные пульты и другое необходимое для концертов оборудование.

- Детская школа искусств №3 размещается в восьми корпусах, и везде была обновлена специализированная мебель, в классах установлены новые интерактивные доски, а библиотечный фонд существенно пополнился новой учебной литературой, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU