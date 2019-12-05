2019-12-05T18:01:07+03:00
Общество

В университете Мичуринска откроют кафедру ветеринарии за 50 млн рублей

Вуз начнет готовить специалистов со следующего года
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Крупные животноводческие организации испытывают острую потребность в молодых кадрахКрупные животноводческие организации испытывают острую потребность в молодых кадрахФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

В 2020 году на базе Мичуринского государственного аграрного университета откроют кафедру животноводства и ветеринарии. На эти цели Министерство сельского хозяйства России выделило вузу 50,6 миллиона рублей.

- На сегодняшний день проводится работа по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности по направлению «Ветеринария», а также по оборудованию аудиторий, лабораторий, кабинетов. В целях развития кадрового потенциала, с ноября текущего года в Мичуринском аграрном университете открыта подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры по профилям ветеринарной направленности.

Необходимость открытия подобной кафедры обусловлена тем, что на сегодняшний день 35% работников ветслужб либо приближаются к пенсионному возрасту или уже стали пенсионерами. А крупные животноводческие комплексы очень нуждаются в ветврачах, технологах и т.п.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области 14 молодежных проектов получили региональные гранты
В Тамбове еще не решили судьбу сгоревшего общежития на Новом проезде
Спортсмен из Тамбова взял «серебро» на первенстве мира по борьбе на поясах
В страшной аварии на тамбовской трассе погибли два человека и пострадала женщина: машину разорвало в клочья
В 2020 году больше половины бюджета Тамбовщины пойдет на школы, медучреждения и спортобъекты
Тамбовская спортсменка вошла в состав юношеской сборной России по дзюдо
Тамбовчанина осудили на 6 лет за сексуальное насилие над женщиной в гостинице
Тамбовские дворы к Новому году украсят 83 елки
Тамбовчанин незаконно получил грант в 1,5 млн рублей от управления сельского хозяйства
В Мичуринске на главной площади впервые устанавливают новую современную елку
Итоговое сочинение на Тамбовщине написали более 3 700 выпускников