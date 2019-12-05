В университете Мичуринска откроют кафедру ветеринарии за 50 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-05T18:01:07+03:00

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В 2020 году на базе Мичуринского государственного аграрного университета откроют кафедру животноводства и ветеринарии. На эти цели Министерство сельского хозяйства России выделило вузу 50,6 миллиона рублей.

- На сегодняшний день проводится работа по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности по направлению «Ветеринария», а также по оборудованию аудиторий, лабораторий, кабинетов. В целях развития кадрового потенциала, с ноября текущего года в Мичуринском аграрном университете открыта подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры по профилям ветеринарной направленности.

Необходимость открытия подобной кафедры обусловлена тем, что на сегодняшний день 35% работников ветслужб либо приближаются к пенсионному возрасту или уже стали пенсионерами. А крупные животноводческие комплексы очень нуждаются в ветврачах, технологах и т.п.

ИСТОЧНИК KP.RU