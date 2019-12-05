В Тамбове еще не решили судьбу сгоревшего общежития на Новом проезде

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-05T16:47:13+03:00

Специалисты не смогли проникнуть в несколько жилых помещений Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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5 декабря специалисты проектно-архитектурной компании провели первичное техническое обследование сгоревшего дома на Новом проезде. Пожар произошёл 23 ноября, без крыши над головой тогда остались 32 человека.

Специалисты осмотрели стены, балки, оконные и дверные проемы, а также оценили состояние несущих конструкций. Огонь затронул лестничный марш вдоль двух этажей, входные двери и некоторые комнаты. Местами прогорел и обрушился потолок. Специалистам не удалось получить доступ во все жилые помещения, поэтом позже планируется провести дополнительное обследование дома с использованием приборов

Согласно договору, подписанному 29 ноября, «Долговым центром» с проектно-архитектурной компанией, заключение о техническом состоянии дома должно быть дано в течение 15 рабочих дней, то есть к 20 декабря. На его основании администрация города примет решение о целесообразности проведения капремонта дома или о признании его аварийным.

Однако, по словам погорельцев, управляющая компания уже пообещала отремонтировать дом в кратчайшие сроки, несмотря на то, что экспертиза ещё не окончена.

- На следующий день после пожара поставили новую входную дверь, причем глазком вниз, - рассказывает жительница общежития на неофициальном сайте губернатора области. - В жилищном комитете по этому поводу никаких пояснений не дают.

В городской администрации предполагают, что работы проводятся, чтобы обезопасить дом от вторжения чужих.

- Сейчас управляющая компания может заниматься дверными проёмами, - комментируют в пресс-службе городской администрации. - Необходимо сделать так, чтобы никто из посторонних не мог проникнуть в сгоревший дом.

ИСТОЧНИК KP.RU