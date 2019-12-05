В Тамбовской области 14 молодежных проектов получили региональные гранты

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-05T17:17:10+03:00

Общая сумма на всех - миллион рублей

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В рамках грантового конкурса среди молодежи было поддержано 14 проектов, которые получат региональные гранты на их реализацию. Между победителями поделили миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в конкурсе участвовали работы в следующих номинациях: «Добровольчество», «Здоровье», «Патриотизм», «Творчество», «Медиа», «Лидерство и государственное управление».

Максимальных грантов по 100 тысяч рублей удостоились три проекта. Проект Антона Злобина «Школа подготовки молодого поисковика» предполагает проведение в школе мероприятий для детей и молодежи, которые хотят стать активистами поискового движения.

Еще один победитель Павел Лазин с проектом «И.В. Мичурин. Пространство 3D» собирается создать сайт, посвященный Ивану Мичурину. Предполагается, что посетители ресурса смогут виртуально пройтись по дому-музею известного русского биолога и селекционеру.

Проект-победитель Яны Селезневой «Исторические места Тамбовщины в работах юных художников» включает в себя серию выездных пленэров для детей в усадьбах Тамбовской области. По итогам пленэров в учреждениях культуры планируется создавать передвижные выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU