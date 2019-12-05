2019-12-05T16:15:01+03:00
Спорт

Спортсмен из Тамбова взял «серебро» на первенстве мира по борьбе на поясах

Награду завоевал Тамоян Уске
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Спортсмен выступал в весовой категории выше 100 кгСпортсмен выступал в весовой категории выше 100 кгФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В столице республики Казахстан состоялось первенство мира по борьбе на поясах среди молодежи 18-20 лет, на котором выпускник детско-юношеской спортивной школы №1, воспитанник тренера-преподавателя Дмитрия Обухова Тамоян Уске выиграл серебряную медаль.

Вместе с россиянами на соревнованиях за победу боролись спортсмены из России, Туркменистана, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Молдовы и других стран.

- Уске показал высокое мастерство и стал серебряным призером в весовой категории выше 100 кг. В планах спортсмена в следующем году принять участие в чемпионате мира, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В университете Мичуринска откроют кафедру ветеринарии за 50 млн рублей
В Тамбовской области 14 молодежных проектов получили региональные гранты
В Тамбове еще не решили судьбу сгоревшего общежития на Новом проезде
В страшной аварии на тамбовской трассе погибли два человека и пострадала женщина: машину разорвало в клочья
В 2020 году больше половины бюджета Тамбовщины пойдет на школы, медучреждения и спортобъекты
Тамбовская спортсменка вошла в состав юношеской сборной России по дзюдо
Тамбовчанина осудили на 6 лет за сексуальное насилие над женщиной в гостинице
Тамбовские дворы к Новому году украсят 83 елки
Тамбовчанин незаконно получил грант в 1,5 млн рублей от управления сельского хозяйства
В Мичуринске на главной площади впервые устанавливают новую современную елку
Итоговое сочинение на Тамбовщине написали более 3 700 выпускников