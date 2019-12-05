Спортсмен из Тамбова взял «серебро» на первенстве мира по борьбе на поясах

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-05T16:15:01+03:00

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В столице республики Казахстан состоялось первенство мира по борьбе на поясах среди молодежи 18-20 лет, на котором выпускник детско-юношеской спортивной школы №1, воспитанник тренера-преподавателя Дмитрия Обухова Тамоян Уске выиграл серебряную медаль.

Вместе с россиянами на соревнованиях за победу боролись спортсмены из России, Туркменистана, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Молдовы и других стран.

- Уске показал высокое мастерство и стал серебряным призером в весовой категории выше 100 кг. В планах спортсмена в следующем году принять участие в чемпионате мира, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU