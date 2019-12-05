2019-12-05T16:36:52+03:00
Происшествия

В страшной аварии на тамбовской трассе погибли два человека и пострадала женщина: машину разорвало в клочья

ДТП зафиксировали в Рассказовском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Чудом выжившая женщина находится в больнице в тяжелом состоянииЧудом выжившая женщина находится в больнице в тяжелом состоянииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

5 декабря на 10 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», которая проходит по территории Рассказовского района, произошла авария, в которой на месте погибли два человека.Еще одна женщина, находившаяся в легковушке, в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Как сообщили в УГИБДД России по Тамбовской области, аварию зафиксировали около 13 часов.

- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «КамАЗ» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Lada Granta», под управлением 53-летнего мужчины, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В результате аварии водитель автомобиля «Lada Granta», а так же его пассажирка (дата рождения не установлена), погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще одна пассажирка,58-летняя женщина доставлена в Городскую клиническую больницу Архиепископа Луки города Тамбова.

Женщина выжила чудом: от удара легковой автомобиль буквально разорвало, его части на много метров раскидало по дороге.

Легковой автомобиль разметало по дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Легковой автомобиль разметало по дорогеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и сотрудники УГИБДД, - сообщили в УМВД России Тамбовской область. – Перекрытия дороги не требуется, движение здесь осуществляется в обычном режиме.

Известно, что трасса, на которой случилось ЧП, не очень оживленная, обстоятельства гибели людей будут устанавливать полицейские.

Легковушка "лоб в лоб" въехала в КамАЗ Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Легковушка "лоб в лоб" въехала в КамАЗФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В университете Мичуринска откроют кафедру ветеринарии за 50 млн рублей
В Тамбовской области 14 молодежных проектов получили региональные гранты
В Тамбове еще не решили судьбу сгоревшего общежития на Новом проезде
Спортсмен из Тамбова взял «серебро» на первенстве мира по борьбе на поясах
В 2020 году больше половины бюджета Тамбовщины пойдет на школы, медучреждения и спортобъекты
Тамбовская спортсменка вошла в состав юношеской сборной России по дзюдо
Тамбовчанина осудили на 6 лет за сексуальное насилие над женщиной в гостинице
Тамбовские дворы к Новому году украсят 83 елки
Тамбовчанин незаконно получил грант в 1,5 млн рублей от управления сельского хозяйства
В Мичуринске на главной площади впервые устанавливают новую современную елку
Итоговое сочинение на Тамбовщине написали более 3 700 выпускников