В страшной аварии на тамбовской трассе погибли два человека и пострадала женщина: машину разорвало в клочья

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-05T16:36:52+03:00

Чудом выжившая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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5 декабря на 10 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», которая проходит по территории Рассказовского района, произошла авария, в которой на месте погибли два человека.Еще одна женщина, находившаяся в легковушке, в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Как сообщили в УГИБДД России по Тамбовской области, аварию зафиксировали около 13 часов.

- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «КамАЗ» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Lada Granta», под управлением 53-летнего мужчины, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В результате аварии водитель автомобиля «Lada Granta», а так же его пассажирка (дата рождения не установлена), погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще одна пассажирка,58-летняя женщина доставлена в Городскую клиническую больницу Архиепископа Луки города Тамбова.

Женщина выжила чудом: от удара легковой автомобиль буквально разорвало, его части на много метров раскидало по дороге.

Легковой автомобиль разметало по дорогеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и сотрудники УГИБДД, - сообщили в УМВД России Тамбовской область. – Перекрытия дороги не требуется, движение здесь осуществляется в обычном режиме.

Известно, что трасса, на которой случилось ЧП, не очень оживленная, обстоятельства гибели людей будут устанавливать полицейские.

Легковушка "лоб в лоб" въехала в КамАЗФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU