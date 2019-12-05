В 2020 году больше половины бюджета Тамбовщины пойдет на школы, медучреждения и спортобъекты

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-05T15:01:22+03:00

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Сегодня в Тамбовской областной Думе прошли публичные слушания, на которых обсуждался главный финансовый документ региона. Большую часть бюджета Тамбовщины 2020 года планируют направить на социальные нужды. Сейчас его основные параметры утверждены в размере: по доходам – 42 млрд. 914 млн. рублей, по расходам – 45 млрд. 364 млн. рублей. Ко второму чтению они увеличатся, так как дотации регионам из федерального центра распределили после формирования проекта бюджета.

64% направят на реализацию социальных направлений. Планируется построить школу в Котовске и два детских сада в Тамбове и Тамбовском районе, начать строительство школы в Умете, а также продолжить ремонт и строительство медицинских учреждений, спортивных объектов. Продолжатся и социальные выплаты, их индексация планируется с 1 июля.

На реализацию национальных проектов в 2020 году Тамбовщина направит 7 млрд. 896 млн. рублей. Это является приоритетом бюджета. Для программы «Формирование комфортной городской среды» на данный момент из федерального бюджета распределено 278 млн. рублей. Всего на проекты благоустройства, включая «Народную инициативу», в регионе направят 410 млн. рублей. В Тамбовской областной Думе финансирование проекта на следующий год увеличат с 125 млн рублей до 200 млн рублей. Эти средства распределят по муниципалитетам на инициативы жителей.

Также в следующем году предусматривается увеличение средств на Молодежную политику.

- Сейчас молодые жители проявляют активность в проектной деятельности, - поясняют на сайте региональной ЕР. - В бюджете области учитывается это и предусматривается грантовая поддержка. Учтены также и расходы на патриотическую работу, семейную политику, национальные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU