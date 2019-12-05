2019-12-05T14:31:42+03:00
Спорт

Тамбовская спортсменка вошла в состав юношеской сборной России по дзюдо

Ульяна Ряшенцева может выступить на Кубке Европы в Твери весной 2020 года
Ксения АЛЕШИНА
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Ульяну включили в состав юношеской сборнойУльяну включили в состав юношеской сборнойФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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В подмосковном Дмитрове с 27 ноября по 2 декабря проходило первенство России по дзюдо среди юношей и девушек. Участие в нем приняли два представителя Тамбовской области - Роман Кулалагашвили (СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т.Артюхина») и Ульяна Ряшенцева (ДЮСШ №8 г. Тамбова).

На соревнованиях Ульяне Ряшенцевой удалось отвоевать место в юношеской сборной России, несмотря на то, что медаль она так и не завоевала. Возможно, ей представится шанс выступить на этапе Кубка Европы, который состоится в Твери весной 2020 года. Спортсменка выступала в категории до 40 кг.

- Ульяна успешно вышла из подгруппы, выиграв у Пушкаревой Валерии, Шормановой Элеоноры и Зуевой Натальи. В полуфинале удача отвернулась от тамбовской дзюдоистки, и она уступила будущей победительнице Полине Яковенко из Самары, - сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.

По словам тренера тамбовчанки Сергея Кувалдина, дзюдоистка на равных боролась с другими спортсменками, однако ей совсем немного не хватило до выхода в финал, что касается и схватки за третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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