Тамбовчанина осудили на 6 лет за сексуальное насилие над женщиной в гостинице

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-05T14:01:32+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединённые с угрозой убийством».

Как установили следствие и суд, в марте этого года осужденный в компании знакомых выпивал в здании неработающей гостиницы. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина стал домогаться до 38-летней присутствующей там женщины. Получив отказ, он против ее воли, завел ее в одну из комнат, где применив физическую силу, принудил к совершению действий сексуального характера.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU