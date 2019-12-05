2019-12-05T13:32:22+03:00
Общество

Тамбовские дворы к Новому году украсят 83 елки

Праздничное дерево уже радует глаз жителей улицы Свободной
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове новогодние елки украсят 83 дворовые территории города. Четырехметровую зеленую красавицу уже установили в большом дворе на улице Свободной. Управляющие компании решают, какую елку установить – живую или искусственную. К монтажу праздничных деревьев специалисты приступят 20 декабря.

- Помимо этого зеленые красавицы будут установлены на пяти общегородских площадках: на площади Ленина, в Парке Победы, у ледового дворца спорта «Кристалл», у культурно-досугового центра «Мир», а также в северной части города. Монтаж конструкций начнется уже на следующей неделе, но уже сейчас установка других элементов праздничного убранства идет у дворца спорта «Кристалл». До 20 декабря все подготовительные работы будут завершены, - сообщают в информационном управлении администрации Тамбова.

Новогодние мероприятия стартуют в Тамбове 21 декабря. В этот день в 10 утра состоится центральная городская елка «Как Алёша Попович Новый год выручал», а в 17.00 откроется праздничная площадка «Новогодняя поляна — 2020».

ИСТОЧНИК KP.RU

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