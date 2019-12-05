2019-12-05T13:03:01+03:00
Происшествия

Тамбовчанин незаконно получил грант в 1,5 млн рублей от управления сельского хозяйства

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно
Ксения АЛЕШИНА
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В Петровском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Мужчина обманул региональное управление сельского хозяйства и незаконно получил грант.

Как установил суд, в ноябре 2012 года администрация Тамбовской области запустила конкурсный отбор на получение грантов и единовременной помощи в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования». Согласно условиям конкурса, заявители не должны осуществлять предпринимательскую деятельность и учредителями коммерческой организации.

Зная об условиях конкурса, обвиняемый, будучи учредителем закрытого акционерного общества, не указал в заявке на участие в конкурсе на получение гранта сведения об этом. Кроме того, мужчина скрыл, что у него на расчетном счете имеются 240 тысяч рублей.

На основании представленного пакета документов управление сельского хозяйства включило мужчину в список участников госпрограммы и перечислило на его счет 1 млн. 500 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Удовлетворив исковые требования Управления сельского хозяйства области суд взыскал с осужденного всю сумму ущерба, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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