В Мичуринске на главной площади впервые устанавливают новую современную елку

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-05T12:40:09+03:00

Елку украсят 19 тысяч красно-белых светодиодов, а также более 700 ярких блестящих шаров и колокольчиков Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В наукограде уже началась подготовка к празднику

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Новая современная елка впервые появится на главной площади имени И.В.Мичурина в наукограде. Специалисты МБУ «Спецавтохозяйство» и МБУ «Зеленхоз» уже соорудили каркас и приступили к сборке искусственных хвойных ветвей. Во всей красе перед мичуринцами зеленая красавица предстанет через два дня.

- Новогодний наряд зеленой красавицы составят 19 тысяч красно-белых светодиодов, более 700 ярких блестящих шаров и колокольчиков, - сообщили в пресс-службе администрации Мичуринска.

В Мичуринске готовиться к Новому году начали заранее, чтобы гости и жители города смогли погрузиться в праздничную атмосферу еще до проведения основных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU