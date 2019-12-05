В Мичуринске на главной площади впервые устанавливают новую современную елку
Новая современная елка впервые появится на главной площади имени И.В.Мичурина в наукограде. Специалисты МБУ «Спецавтохозяйство» и МБУ «Зеленхоз» уже соорудили каркас и приступили к сборке искусственных хвойных ветвей. Во всей красе перед мичуринцами зеленая красавица предстанет через два дня.
- Новогодний наряд зеленой красавицы составят 19 тысяч красно-белых светодиодов, более 700 ярких блестящих шаров и колокольчиков, - сообщили в пресс-службе администрации Мичуринска.
В Мичуринске готовиться к Новому году начали заранее, чтобы гости и жители города смогли погрузиться в праздничную атмосферу еще до проведения основных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU