Итоговое сочинение на Тамбовщине написали более 3 700 выпускников

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-05T12:24:18+03:00

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Вчера, 4 декабря, более 3 700 выпускников по всей Тамбовской области написали итоговое сочинение. Ребятам пришлось вспомнить «Войну и Мир» Льва Николаевича Толстого, поразмышлять о добре и зле, смирении, надежде и взаимопонимании.

- Итоговое сочинение (изложение) с 2014 года является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. Особое внимание уделено вопросам, касающимся участия выпускников с ОВЗ и детей-инвалидов, которые могут выбрать для написания изложение. В этом году для написания итогового сочинения зарегистрированы 3625 человек, в том числе 25 человек с ОВЗ (4 человека на дому). Итоговое изложение написал 91 школьник, в том числе 9 с ОВЗ, - прокомментировали в региональном управлении образования и науки.

Выпускникам нужно было сформулировать свою позицию по заданным темам, и доказать ее аргументами и примерами из литературных произведений. Во время сочинения можно было пользоваться художественной литературой, дневниками, мемуарами и другими источниками отечественной или мировой литературы.

Известно, что процедура написания итогового сочинения прошла без нарушений. Результаты выпускникам объявят не позднее 18 декабря. Если школьник получил за итоговое сочинение «незачет», то ему предоставляется возможность пересдать сочинение, но не более двух раз – 5 февраля и 6 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU