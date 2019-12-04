Под «Социальный МФЦ» в Тамбове приспособят здание с дефектами несущих конструкций

СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-04T18:50:15+03:00

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В Тамбове в скором времени появится новый «Социальный МФЦ», создание которого анонсировали еще в апреле этого года. Сейчас областное учреждение «Центр социальной поддержки граждан» ищет подрядчика, который проведет реконструкцию здания, подходящего для этих целей. Оно располагается недалеко от здания уже действующего МФЦ – на ул. Горького, 18 пом. 67 и занимает два этажа 12-этажного дома.

Это помещение находится в безвозмездном пользовании у администрации Тамбовской области. Примечательно, но специалисты АО "Проект-сервис", которые разрабатывали проект реконструкции, не смогли получить от собственника данных ни о том, кто является застройщиком здания, ни даты его постройки и ввода в эксплуатацию. Предполагается, что помещение будущего «Социального МФЦ» возвели в 2013-2015 годах, но это не точно.

На этапе подготовки к проектированию, эксперты обследовали здание, куда в перспективе будут приходить мамы с детьми, пожилые люди, инвалиды, и обнаружили здесь ряд дефектов.

- В ходе обследования помещения были выявлены трещина в кирпичной стене на втором этаже под опорой несущей балки для опирания стен кирпичного дома, пробитые отверстия в многопустотных плитах перекрытия с нарушением целостности несущей арматуры и пр., - говорится в проектной документации. – В целом несущие конструкции здания находятся в работоспособном состоянии, за исключением указанных в проекте дефектов в несущих конструкциях, которые на момент обследования здания находятся в частично работоспособном состоянии.

По мнению специалистов все эти недочеты устранимы и здание после серьезного ремонта сможет выполнять свои функции. Подсчитано, что для того, чтобы приспособить двухэтажное помещение под МФЦ, в его реконструкцию придется вложить больше 83 миллионов рублей – сейчас там голые стены и частично отсутствуют инженерные сети. Подрядчику, который возьмется за эту работу обещают в течение трех дней перечислить аванс в размере 18%. От начальной суммы закупки это около 15 млн рублей. Согласно условиям контракта завершить реконструкцию должны к 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU