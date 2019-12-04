Тамбовчан обеспечат горячей водой

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-04T18:13:57+03:00

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Жители Тамбова, которые получают горячую воду в отсутствие линий рециркуляции, продолжают жаловаться на ее качество – чтобы вода действительно стала горячей ее приходится долго сливать. А это дополнительные траты, ведь почти у всех тамбовчан установлены счетчики. Известно, что в этом году теплоэнергетики построили линии рециркуляции к 37 жилым домам. Однако, 70 процентов внутридомовых систем не оборудованы циркуляционными трубопроводами, из них в 17-ти даже не выполнена закольцовка. Это работа управляющих компаний.

- Сейчас мы намерены организовать работу совместно с управляющими организациями, чтобы выработать совместное решение и восстановить качество горячего водоснабжения в домах тамбовчан, - говорит исполняющий обязанности председателя жилищного комитета администрации Тамбова Константин Шульгин.

ИСТОЧНИК KP.RU