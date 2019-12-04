2019-12-04T16:46:29+03:00
Общество

В мэрии Тамбове на 40 млн снизят траты по оплате кредитов

Администрация добилась снижения процентных ставок и рефинансирования займов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Администрация города Тамбова снижает траты на обслуживание муниципального долга. Согласно проекту бюджета 2020 года, на эти цели планируют потратить 4,4% от общих расходов бюджета или 243 млн рублей. Но сумма могла быть больше.

- На протяжении последних месяцев администрация города Тамбова вела тщательную проработку с кредитными организациями вопроса снижения процентных ставок по ранее привлеченным кредитам и добилась заключения двадцати дополнительных соглашений о снижении процентов по кредитам, - рассказали в администрации города Тамбова.

Вместе с тем, есть займы, условия которых не предполагают снижение процентных ставок. С целью экономии в мэрии приняли решение о рефинансировании кредитов на общую сумму 870 миллионов рублей. Это позволит заключить новые договоры с минимально возможными процентными ставками. Экономия бюджета на обслуживание муниципального долга составит более 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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