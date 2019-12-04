Из бюджета Тамбовщины выделят дополнительные 100 млн рублей на лекарства льготникам

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-04T17:05:02+03:00

Право на получение медикаментов имеют свыше 63 тысяч человек

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В Тамбовской области в 2020 году увеличат расходы на обеспечение лекарственными средствами льготников. Из бюджета области системе здравоохранения выделят дополнительные 100 миллионов рублей.

По информации регионального управления здравоохранения, часть средств будет направлена на лечение людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Всего на льготное лекарственное обеспечение в 2020 году в областном бюджете заложено 430 миллионов рублей. Медицинские организации на данный момент уже приступили к формированию заявок на льготные препараты.

- Правом на льготное лекарственное обеспечение обладают свыше 63 тысяч человек, из которых почти 35 тысяч – это федеральные льготники и свыше 28 тысяч – региональные льготники, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU