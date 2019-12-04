Тамбовчане выберут территории для благоустройства до 1 марта 2020 года
Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства пройдет до 1 марта 2020 года. Общественные пространства Тамбова, которые преобразятся в 2021 году, жители города выберут в I квартале грядущего года.
На рейтинговом голосовании жителям предложат определенный перечень территорий, прошедших процедуру внесения предложений. На данный момент формируется список, который ляжет в основу бюллетеня.
- Принять участие в голосовании смогут взрослые и дети старше 14 лет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
В этом году организовывали 53 счетных участка и задействовали 7 общеобразовательных школ, куда пришли почти 40 тысяч тамбовчан. Для предстоящих выборов пункты приема голосов организуют в социальных учреждениях: детских садах, школах, университетах, Многофункциональном центре предоставления услуг населению, в административном здании по ул. Советская, 182.
ИСТОЧНИК KP.RU