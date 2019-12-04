В Мичуринске мужчина расцарапал чужое авто

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-04T16:00:22+03:00

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Мичуринские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении иномарки. 3 декабря в отдел полиции поступила информация о ранее совершенном преступлении. Полицейские установили, что 23 ноября в 22 часа 30 на ул.Федеративной кто-то повредил машину, припаркованную у дома ее владельца. По приметам сотрудники установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель с. Новоникольское. Задержанный дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что ночью он, находясь в нетрезвом состоянии, проходил мимо иномарки и без всякой причины повредил её. На крыле автомобиля остались глубокие царапины.

- Сейчас проводится экспертиза по определению материального ущерба, причиненного владельцу авто, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Тамбовчанину придется возместить ущерб, кроме того ему грозит наказание - штраф до 40 тысяч рублей, либо до двух лет колонии. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, угон и кражи, а также состоял на учете в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU