В Тамбове откроются более 80 елочных базаров

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-04T15:28:55+03:00

Уже известны адреса, где жители областного центра смогут купить живую зеленую красавицу

Изменить размер текста: A A

С 15 декабря в Тамбове появится более 80 елочных базаров. Они будут работать вплоть до 31 декабря. Всего планируется выставить на продажу около 30 тысяч новогодних деревьев.

Некоторые площадки, где можно приобрести живую елку, ввели в прошлом году для удобства жителей северной части города. Например, по улицам Магистральной, 37и, Мичуринской, 213г, Свободной, 12, Цветочной/Мордасовой, 6/20.

В центре Тамбова праздничные деревья будут продаваться по адресам: ул. Советская 143, 161, ул. Куйбышева, 13, ул. Московская, 90 (район архива) на пересечении Рассказовского шоссе и ул. Степана Разина, ул. Чичканова, 129, ул. Володарского, 8, 39 и многим другим.

На Юге Тамбова елочные базары появятся по адресам: ул. 60 лет Октября (район дома № 17), Красноармейская площадь, ул. Клубная, 1, 15, Лермонтовская, 102, 173, ул. Астраханская, 101, остановка «Южная», 164а, 179-181, 194, 195, 272 и другим.

На севере Тамбова купить елку будет возможно по адресам: ул. Агапкина, 15 — 17, 23, ул. им. генерал-майора В.А.Глазкова (район хозяйственного корпуса), ул. Магистральная, 4, 5, 8-10, 15, 19, 33, 35б, ул. Мичуринская, 130, 133, 136, 141, 149, 169, 191, 211, ул. Рылеева, 59а, корп. 2/б. Энтузиастов, ул. Рылеева/Чичерина и другим.

На западе областного центра елочные базары разместятся по адресам: ул. Гагарина, 38, 224, ул. Гастелло, 1, 30-32, 73, 117-119, ул. Киквидзе, 77, ул. Бастионная, 10, 45-47, ул. Сенько, 12 и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU