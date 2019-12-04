2019-12-04T15:00:20+03:00
Происшествия

Мошенники «развели» на 200 тысяч рублей мужчину и женщину из Тамбовской области

Аферисты представлялись сотрудниками банков
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Первомайском районе двое местных жителей стали жертвами мошенников. В первом случае 41-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Голос в трубке сообщил, что с его карты происходит несанкционированное списание денег. Чтобы это предотвратить, нужно было назвать реквизиты и коды доступа к банковской карте, что мужчина и сделал, после чего с него списалось 84986 рублей.

Аналогичный случай произошел на следующий день. На удочку афериста попалась 37 – летняя местная жительница. Получив персональные данные, липовый сотрудник банка списал с карты женщины 114448 рублей.

- Телефон с подключенной услугой мобильного банка – это ключ к вашему банковскому счету! Поэтому не передавайте свой телефон незнакомым лицам. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам! А в случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом – например, по телефону 02 или 102, - напоминают тамбовчанам в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине поймали больную бешенством кошку
В Тамбовской области мужчину приговорили к 8 годам колонии за покушение на убийство брата
Тамбовские полицейские задержали кубанского афериста, который похитил дорогой автомобиль
Две тамбовские ученицы получили травмы в школе
На тамбовских предприятиях сделают 140 тысяч тонн масла
Тамбовчанина осудили за кражу почти 200 кг яблок и вовлечение подростков в преступление
По Тамбову за ночь рассыпали 300 тонн песка и соли
41 фестиваль Тамбовщины вошел в Национальный календарь событий
В Тамбове москвичка делала закладки с героином
В Тамбовской области за кражи из частных домов задержаны двое мужчин
«Агрофирме «Жупиков» незаконно продали земельный участок: его придется вернуть
В лобовом столкновении двух авто на Тамбовщине пострадали четыре человека
У тамбовчанки забрали двоих детей за то, что она водила их с собой по пьяным гулянкам
Дело росгвардейцев, обвиняемых в избиении 19-летнего парня, передают в суд
Люди с ограниченными возможностями здоровья выставят свои творческие работы в Тамбове
Тамбовчанина с раком легкого успешно прооперировал столичный профессор
«Тамбовтеплосервис» задолжал за газ почти 650 миллионов рублей
В Тамбове более 1200 выпускников напишут итоговое сочинение
Тамбовчанка не смогла поехать отдыхать в Аргентину из-за долга по кредиту
В тамбовском селе местный житель незаконно хранил самодельное оружие у себя дома
В новом салоне Теlе2 «другие правила»
В Мичуринске построят парк-набережную за 85 миллионов рублей
Директор тамбовской фирмы предстанет перед судом за невыплату почти 4,5 млн рублей зарплаты сотрудникам