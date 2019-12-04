Мошенники «развели» на 200 тысяч рублей мужчину и женщину из Тамбовской области

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-04T15:00:20+03:00

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В Первомайском районе двое местных жителей стали жертвами мошенников. В первом случае 41-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Голос в трубке сообщил, что с его карты происходит несанкционированное списание денег. Чтобы это предотвратить, нужно было назвать реквизиты и коды доступа к банковской карте, что мужчина и сделал, после чего с него списалось 84986 рублей.

Аналогичный случай произошел на следующий день. На удочку афериста попалась 37 – летняя местная жительница. Получив персональные данные, липовый сотрудник банка списал с карты женщины 114448 рублей.

- Телефон с подключенной услугой мобильного банка – это ключ к вашему банковскому счету! Поэтому не передавайте свой телефон незнакомым лицам. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам! А в случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом – например, по телефону 02 или 102, - напоминают тамбовчанам в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU