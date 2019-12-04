На Тамбовщине поймали больную бешенством кошку

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-04T14:39:27+03:00

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В с.Осино-Гай Гавриловского района поймали кошку, зараженную бешенством. Животное обнаружили на ул. 8 Марта.

- В целях предупреждения распространения заболевания, с 20 ноября в неблагополучном пункте установлен карантин, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Территория площадью 3 кв. м, расположенная в 300 метрах от дома № 54 по ул. 8 Марта объявлена эпизоотическим очагом бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU