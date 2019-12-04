2019-12-04T13:30:47+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали кубанского афериста, который похитил дорогой автомобиль

Мужчина больше года находился в федеральном розыске
Магдалина Кочнева
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Тамбовские полицейские задержали жителя Краснодарского края по подозрению в крупном мошенничестве. Установлено, что в конце марта 2018 года 28-летний мужчина приехал в Тамбов, чтобы похитить автомобиль под предлогом взятия в аренду. Аферист обратился в одну из организаций города. Там он предъявил паспорт и сообщил другие анкетные данные о себе. После подписания всех необходимых документов, мужчина завладел автомобилем стоимостью более 800 тысяч рублей и уехал на нем в столицу. В Москве он кому-то продал машину за 150000 рублей и потратил вырученные деньги на себя.

После совершения преступления, афериста объявили в федеральный розыск. В конце ноября этого года сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение. Полицейские выехали в Краснодарский край, где и задержали мужчину, которого потом доставили в в Тамбов.

- В настоящее время он заключен под стражу, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - После окончания производства всех необходимых следственных действий, уголовное дело по ч.3. ст.159 УК РФ направят в суд с обвинительным заключением.

Санкция статьи предусматривает в качестве наказания штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо до шести лет колонии со штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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