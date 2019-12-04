В Тамбовской области мужчину приговорили к 8 годам колонии за покушение на убийство брата

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-04T14:01:58+03:00

Во время ссоры он ударил ножом своего родственника

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На Тамбовщине суд вынес приговор 35-летнему жителю Ржаксинского района. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

В приемное отделение Ржаксинской ЦРБ 14 июля текущего года бригадой скорой помощи был доставлен 39-летний мужчина с колото-резаным ранением шеи. Как установили следствие и суд, травмы потерпевшему нанес его двоюродный брат.

В этот день мужчина гостил у родственников в Ржаксинском районе. Обвиняемый был пьян и стал вести себя агрессивно, в том числе и по отношению к матери. Пытаясь утихомирить буйного родственника, потерпевший сделал ему замечание, после чего братья начали ругаться. Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им мужчину в шею. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшему удалось сохранить жизнь.

- Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством, в том числе в адрес своих родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU