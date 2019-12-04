Две тамбовские ученицы получили травмы в школе

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-04T13:00:23+03:00

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Администрация Сатинской средней общеобразовательной школы понесет ответственность за травмирование учениц. Прокурорская проверка установила, что в октябре этого года в больницу за медицинской помощью обратились две девочки, обучающиеся в этом учебном заведении. Обследование показало, что у одной растянуты связки на правом колене, а у другой - ушиб тазобедренного сустава. Выяснилось, что травмы они получили при попытке уклониться от столкновения с бегущими по лестнице ребятами. Инцидент произошел в стенах школы.

По мнению прокуроров, все это указывает на неэффективность проводимой с учащимися работы о правилах безопасного поведения в школе и ненадлежащем контроле за детьми дежурными учителями в коридорах и на лестничных площадках во время перемен и после занятий.

- В представлении, внесенном в адрес директора школы, прокуратура потребовала принять конкретные меры по устранению причин и условий допущенных нарушений, а также решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU