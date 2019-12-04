2019-12-04T12:33:25+03:00
Общество

На тамбовских предприятиях сделают 140 тысяч тонн масла

Это на 31 тонну больше, чем в прошлом году
Магдалина Кочнева
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В этом году на Тамбовщине собрали рекордно высокий урожай подсолнечника. Он составил 930 тонн. Благодаря этому в регионе планируется произвести более 140 тысяч тонн нерафинированного растительного масла.

- Это значительно больше прошлых показателей, - отмечают в пресс-службе областной администрации. - За 2018 год изготовили 109 тысяч тонн этого продукта.

Собранное на Тамбовщине сырье направлено на мослоперерабатывающие предприятия области. Всего в регионе их 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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