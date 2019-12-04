Тамбовчанина осудили за кражу почти 200 кг яблок и вовлечение подростков в преступление

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-04T12:00:11+03:00

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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже яблок из плодопитомника и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления.

Установлено, что в августе нынешнего года обвиняемый предложил двоим подросткам обокрасть АО плодопитомник «Жердевский». Все вместе они приехали в сад на мотоцикле, где нарвали семь мешков яблок общим весом 194 кг на сумму 7760 рублей. Правда, вывезти фрукты не удалось, поскольку воришек поймал охранник.

Добавим, что в отношении несовершеннолетних уголовные дела были прекращены по ст.25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого, по совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. Частично сложив указанное наказание и наказание по предыдущему приговору, суд определил осужденному к отбытию 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU