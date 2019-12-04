По Тамбову за ночь рассыпали 300 тонн песка и соли

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-04T11:41:14+03:00

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В областном центре продолжаются работы по освобождению улиц и тротуаров от снега, который 3 декабря шел в течение всего дня.

По данным городской администрации, сейчас сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» трудятся в две смены. В ночь с 3 на 4 декабря с улиц Советская и Коммунальная, площади Ленина вывезли около 450 кубических метров снега. Почти 40 дорожных рабочих занимались ручной и механизированной расчисткой пешеходных переходов, остановочных пунктов, заездных карманов. Семьдесят девять единиц спецтехники были привлечены к посыпке и прометанию тротуаров и проезжих частей города, а также расчистке поперечных улиц. В итоге за ночную смену израсходовано почти 300 тонн песко-соляной смеси.

Утром 4 декабря дорожные рабочие приступили к очистке от снега остановочных пунктов и пешеходных переходов на улицах Рылеева, Магистральная, Чичерина, Агапкина, Свободная, а также микрорайонах Радужный и Северный. С основных магистралей города, улиц Советская, Интернациональная, Коммунальная, Энгельса, площади Ленина, ведется вывоз снежных валов. Одновременно с этим специальная техника, в числе которой плужно-щеточные тракторы, тракторы прямой нож, фургоны, погрузчики, прометает и посыпает улицы и тротуары Тамбова.

Особое внимание уделяется также мостам и путепроводам, где городские службы приводят в порядок не только проезжую часть, но и пешеходную зону и лестничные сходы. Сейчас к уборке города привлечены более 70 единиц техники и около 180 дорожных рабочих. В целом для обработки тротуаров и дорог израсходовано 500 тонн песко-соляной смеси, а также отдельно 18 тонн соли и 7 тонн песка.

Срочно принять меры по расчистке придомовых территорий потребовали и от управляющих компаний областного центра совместно с ответственными за это подрядными организациями.

- Сейчас нужно уже приходить с лопатами, с метлами. И в первую очередь очищать пешеходные зоны, входы в подъезды, тротуары, где люди ходят пешком, - сказал генеральный директор муниципального учреждения «Долговой центр» Олег Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU