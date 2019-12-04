2019-12-04T11:20:56+03:00
Звезды

41 фестиваль Тамбовщины вошел в Национальный календарь событий

"Покровскую ярмарку" признали одним из лучших событий страны
Магдалина Кочнева
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Тамбовские праздники и фестивали вошли в Национальный календарь событий на 2020 год. Прием заявок на него завершён. По результатам отбора, 41 мероприятие Тамбовщины попало на страницы главного событийного интернет-вестника страны. Международной Покровской ярмарке снова присвоен статус Национальное событие России 2020 года. Его могут получить события, которые проводятся больше 5 лет и количество посетителей на них — не менее 30 000 человек. Также ярмарку внесли в ТОП-200 лучших событий страны.

Национальный календарь событий вошли как уже известные на всю страну тамбовские фестивали, так и новые праздники, которые инициируют на своих территориях муниципалитеты региона. Со страниц календаря туристы могут узнать о фестивалях русского чай, пирога, ремесленного сыра, празднике валенка, фестивале Птичий двор, Масленичной карусели, фестивале национальных искусств и других интересных событиях, которые проходят круглых год в разных уголках Тамбовщины.

- Скоро начнется народное голосование за наиболее успешные и популярные события России, по итогам которого будет определен список «ТОП-200 лучших событий года», - рассказали в пресс-службе областной администрации. - В прошлом году туда включили 10 событий Тамбовщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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