В Тамбове москвичка делала закладки с героином

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-04T11:00:36+03:00

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В Тамбове полицейские выявили два факта незаконного оборота наркотиков. На улице Степной областного центра была задержана 26 – летняя жительница Московской области. Стражи порядка нашли тайники-закладки, которые сделала женщина, в них находился героин общей массой 5,45 гр.

Второй случай произошел на улице Мичуринской. Сотрудники патрульно – постовой службы полиции при проведении оперативных мероприятий задержали 18-летнего тамбовчанина. При себе у парня обнаружили 7 граммов марихуаны.

- Наркотические средства направлены на экспертизу. В отношении задержанных, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков, проводятся проверки, решается вопрос об их привлечении к ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU