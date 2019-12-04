2019-12-04T10:22:48+03:00
Общество

«Агрофирме «Жупиков» незаконно продали земельный участок: его придется вернуть

Администрация сельсовета в Сосновском районе поспешила с реализацией принадлежащей ей земли
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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УФАС по Тамбовской области 2 декабря выдало предупреждение администрации Дельнодубравского сельсовета Сосновского района, которая нарушила закон «О защите конкуренции». Ранее в антимонопольную службу с жалобой обратился житель Тамбовской области. Как выяснилось, в июле этого года администрация сельсовета продала ООО «Агрофирма «Жупиков» земельный участок площадью 2,7 млн кв. метров, который расположен в селе дельная Дубрава на ул. Гагарина, 75 (в границах землепользования другого сельхозпредприятия - СХПК «Родина») с нарушением антимонопольного законодательства.

- Продажу осуществили до истечения срока на подачу заявлений в ответ на публичное оповещение, опубликованное в газете «Тамбовская жизнь» от 12 июля 2019 года № 74, и без проведения конкурентных процедур при наличии второго претендента на указанную земельную долю, - рассказали в УФАС по Тамбовской области. - Эти действия администрации Дельнодубравского сельсовета создают неправомерные преимущественные условия ведения предпринимательской деятельности отдельному хозяйствующему субъекту - ООО «Агрофирма «Жупиков» - получение земельной доли в приоритетном порядке, без проведения торгов.

Согласно предписанию УФАС, администрация сельсовета должна возвратить в муниципальную собственность земельный участок в срок до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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