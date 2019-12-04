В Тамбовской области за кражи из частных домов задержаны двое мужчин

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-04T10:28:25+03:00

Злоумышленники уносили все, что можно продать

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Тамбовские полицейские задержали двоих мужчин 38 и 21 лет, совершивших кражи в Мучкапском районе. Установлено, что первая кража произошла ночью, 5 ноября, в селе Чащино. Воришки взломали дверной замок и проникли в нежилой дом, принадлежащий 31-летнему гражданину. Оттуда они вынесли водонагреватель, микроволновку, водяной насос и электротриммер.

Вторую кражу злоумышленники совершили 27 ноября в поселке Мучкапский. Как и в первом случае, им было известно, что в данный момент в доме, принадлежащем 53-летней женщине, никто не живет. Ночью они разбили в окно и проникли в жилище. Из дома воры украли водонагреватель, газовую плиту и стиральную машинку.

Сотрудники полиции раскрыли кражи благодаря оставленным ворами следам пальцев рук и обуви на местах преступлений. Украденное имущество злоумышленники собирались продать. Известно, что ранее они уже были судимы за похожие преступления.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU