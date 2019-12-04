У тамбовчанки забрали двоих детей за то, что она водила их с собой по пьяным гулянкам

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-04T09:40:50+03:00

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У 33-летней жительницы города Мичуринска забрали двоих несовершеннолетних детей. По дынным полиции, женщина злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает, водит их с собой по шумным компаниям и застольям к своим знакомым, ведущим такой же асоциальный образ жизни. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Мичуринску поместили детей в специализированное учреждение – социальный приют.

- Саму мать намерены привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Кроме того, ее поставили на профилактический учёт в городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU