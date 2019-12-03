Дело росгвардейцев, обвиняемых в избиении 19-летнего парня, передают в суд

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-03T18:00:45+03:00

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В Тамбове завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками Росгвардии. Ночью 24 мая они прибыли в тамбовское кафе на ул. Мичуринской, чтобы выяснить, почему сработала тревожная сигнализация. Администратор пояснила им, что двое молодых людей вели себя агрессивно, ругались матом и провоцировали конфликт. Когда 19-летнего парня пытались доставить в отдел для регистрации мелкого хулиганства, сотрудники незаконно применили в отношении него физическую силу - они поочередно нанесли парню несколько ударов по лицу и телу.

Это снял на камеру телефона очевидец и выложил видео в интернет. Видео стало основанием для проведения процессуальной проверки, а затем и возбуждения уголовного дела.

- Расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тамбовской области в возрасте 28-29 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), завершено и направлено в суд, - сообщает региональное СУ СКР. - Ни один из обвиняемых не признает факт превышения должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU