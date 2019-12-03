Люди с ограниченными возможностями здоровья выставят свои творческие работы в Тамбове

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-03T17:31:02+03:00

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В Тамбовской областной картинной галерее, 4 декабря, в 15:00 откроется благотворительная выставка «Творим добро с открытым сердцем». Тамбовчане смогут увидеть 150 работ, авторами которых стали люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Все произведения на этой выставке необычные. Наверное, потому, что путь у всех людей свой. Творчество для участников организации «Новые возможности» - не просто занятие. Это выражение своего мира, который прекрасен! Произведения привлекают внимание яркостью красок, душевностью, - сообщают организаторы.

Тамбовчанам предлагают приобрести в качестве сувениров уникальные работы авторов, и тем самым материально помочь участникам общероссийской общественной организации «Новые возможности». Выставка продлится до 12 декабря.

Фото: Тамбовская областная картинная галерея

ИСТОЧНИК KP.RU