Люди с ограниченными возможностями здоровья выставят свои творческие работы в Тамбове
В Тамбовской областной картинной галерее, 4 декабря, в 15:00 откроется благотворительная выставка «Творим добро с открытым сердцем». Тамбовчане смогут увидеть 150 работ, авторами которых стали люди с ограниченными возможностями здоровья.
- Все произведения на этой выставке необычные. Наверное, потому, что путь у всех людей свой. Творчество для участников организации «Новые возможности» - не просто занятие. Это выражение своего мира, который прекрасен! Произведения привлекают внимание яркостью красок, душевностью, - сообщают организаторы.
Тамбовчанам предлагают приобрести в качестве сувениров уникальные работы авторов, и тем самым материально помочь участникам общероссийской общественной организации «Новые возможности». Выставка продлится до 12 декабря.
Фото: Тамбовская областная картинная галерея
ИСТОЧНИК KP.RU