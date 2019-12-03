Тамбовчанина с раком легкого успешно прооперировал столичный профессор

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-03T17:07:34+03:00

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Тамбовскую областную больницу имени В.Д. Бабенко посетил профессор Московского научного исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Олег Пикин. Столичный врач проконсультировал местных пациентов и дал рекомендации медикам. Опытный хирург организовал мастер-класс, во время которого совместно с тамбовскими коллегами он успешно прооперировал тамбовчанина с раком легкого, применив видеоэндоскопические и бронхопластические технологии.

- Олег Пикин отметил высокий уровень профессионализма тамбовских специалистов. Благодаря проведенному мастер-классу врачи областной больницы смогут шире внедрять в своей практике более современные и высокоэффективные методы лечения пациентов с новообразованиями, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Московский научно-исследовательский онкологический институт (МНИОИ) имени П.А. Герцена – считается одним из ведущих научных и лечебно-профилактических учреждений онкологического профиля в России. Профессор Олег Пикин заведует отделением торакальной хирургии и является настоящим профессионалом своего дела.

ИСТОЧНИК KP.RU