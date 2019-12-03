2019-12-03T16:32:56+03:00
Общество

«Тамбовтеплосервис» задолжал за газ почти 650 миллионов рублей

Крупных неплательщиков призвали к ответу прокуроры
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прокуратуре области обсудили положение с задолженностью за потребленный природный газ со стороны ООО «Теплосервис» и «Жилищная инициатива-5», а также МУП «Тамбовтеплосервис» и УК «Современник».

Так, «Теплоресурс» не оплатил ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» почти 68,5 млн рублей, долг, в свою очередь возник из-за того, что с теплоснабжающей организацией не расплатились управляющие компании и жители. За воду и тепло они в сумме должны больше 48 миллионов рублей. Деньги «Теплоресурс» взыскивает через суд, но вернуть средства с двух организаций невозможно из-за их банкротства. Кстати, сейчас и в отношении самой теплоснабжающей компании ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» инициировал дело о несостоятельности.

- Введение процедуры банкротства позволит погасить текущую задолженность, в том числе за потребленный газ и снизить общую сумму задолженности, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Задолженность ООО «Жилищная инициатива-5» перед газовиками составляет почти 24 млн рублей, все потому, что ей задолжало МУП «Тамбовтеплосервис». Сейчас по решениям суда судебные приставы–исполнители принудительно взыскивают задолженность с муниципального унитарного предприятия В ООО «Жилищная инициатива-5» разработали график, согласно которому задолженность планируют погасить в оставшийся период 2019 года и в первом квартале 2020-го.

Задолженность за газ ООО «УК Современник» составляет более 3 миллионов рублей и образовалась она из-за неоплаты коммуналки собственниками жилых и нежилых помещений. Этот вопрос обслуживающая организация решает через суд. До конца этого года газовикам планируют передать 2,5 млн рублей.

- Наиболее крупным должником является МУП «Тамбовтеплосервис». Его долг за газ составляет почти 649 млн руб. При этом ему должны за потребленную тепловую энергию почти 600 млн рублей. Однако ее взыскание затруднено в связи с признанием организаций-должников банкротами, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Составлен график погашения долга за газ, рассматриваются варианты ликвидации задолженности, в том числе путем передачи в аренду АО «Газпром газораспределение Тамбов» газораспределительного комплекса ТОГУП «Водгазхоз».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове более 1200 выпускников напишут итоговое сочинение
Тамбовчанка не смогла поехать отдыхать в Аргентину из-за долга по кредиту
В тамбовском селе местный житель незаконно хранил самодельное оружие у себя дома
В новом салоне Теlе2 «другие правила»
В Мичуринске построят парк-набережную за 85 миллионов рублей
Директор тамбовской фирмы предстанет перед судом за невыплату почти 4,5 млн рублей зарплаты сотрудникам
Житель Тамбовщины украл четыре уличных фонаря и столб
Два тамбовских лицея получили гранты по 5,9 млн рублей
Экс-главу сельсовета в Тамбовской области осудили за выдачу фальшивой справки мигранту
К усадьбе Рахманинова на Тамбовщине хотят присоединить пруд и осиновую рощу «Синий куст»
В Тамбовской области мать троих детей будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
На расчистку тамбовских улиц от снега вывели 60 единиц техники
В Тамбове из-за 1,5-миллионных убытков закрывают муниципальный аптечный пункт
Тамбовчанка угрожала ножом соседу по общежитию
Тамбовские лесоводы срубят около 30 тысяч новогодних елок на продажу
Два тамбовских колледжа получат более 35 миллионов рублей на создание мастерских
В 2020 году в Тамбовской области пройдут 54 праздника
За неделю на Тамбовщине произошло 28 пожаров
Тамбовчанин из ревности до полусмерти избил сожительницу палкой
На реке Ворона в Тамбовской области отремонтировали мост
Тамбовчанин на кладбище сбил опору ЛЭП
В Моршанске росгвардейцы вернули потерявшегося 12-летнего мальчика родителям
Четверо липчан предстанут перед судом за поджог дорогостоящего «Лексуса» в Тамбове
Тамбовчанка пострадала в аварии, произошедшей в Рязанской области
Число больных ОРВИ в Тамбовской области растет
Священник рассказал тамбовским водителям о важности соблюдения за рулем Божьих заповедей