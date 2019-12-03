«Тамбовтеплосервис» задолжал за газ почти 650 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-03T16:32:56+03:00

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В прокуратуре области обсудили положение с задолженностью за потребленный природный газ со стороны ООО «Теплосервис» и «Жилищная инициатива-5», а также МУП «Тамбовтеплосервис» и УК «Современник».

Так, «Теплоресурс» не оплатил ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» почти 68,5 млн рублей, долг, в свою очередь возник из-за того, что с теплоснабжающей организацией не расплатились управляющие компании и жители. За воду и тепло они в сумме должны больше 48 миллионов рублей. Деньги «Теплоресурс» взыскивает через суд, но вернуть средства с двух организаций невозможно из-за их банкротства. Кстати, сейчас и в отношении самой теплоснабжающей компании ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» инициировал дело о несостоятельности.

- Введение процедуры банкротства позволит погасить текущую задолженность, в том числе за потребленный газ и снизить общую сумму задолженности, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Задолженность ООО «Жилищная инициатива-5» перед газовиками составляет почти 24 млн рублей, все потому, что ей задолжало МУП «Тамбовтеплосервис». Сейчас по решениям суда судебные приставы–исполнители принудительно взыскивают задолженность с муниципального унитарного предприятия В ООО «Жилищная инициатива-5» разработали график, согласно которому задолженность планируют погасить в оставшийся период 2019 года и в первом квартале 2020-го.

Задолженность за газ ООО «УК Современник» составляет более 3 миллионов рублей и образовалась она из-за неоплаты коммуналки собственниками жилых и нежилых помещений. Этот вопрос обслуживающая организация решает через суд. До конца этого года газовикам планируют передать 2,5 млн рублей.

- Наиболее крупным должником является МУП «Тамбовтеплосервис». Его долг за газ составляет почти 649 млн руб. При этом ему должны за потребленную тепловую энергию почти 600 млн рублей. Однако ее взыскание затруднено в связи с признанием организаций-должников банкротами, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Составлен график погашения долга за газ, рассматриваются варианты ликвидации задолженности, в том числе путем передачи в аренду АО «Газпром газораспределение Тамбов» газораспределительного комплекса ТОГУП «Водгазхоз».

ИСТОЧНИК KP.RU