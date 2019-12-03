В Тамбове более 1200 выпускников напишут итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-03T16:01:59+03:00

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В Тамбове, 4 декабря, одиннадцатиклассники будут писать итоговое сочинение. Зачет по этому виду работы является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Всего сочинение напишут 1212 человек.

- Оцениваться работа будет по двум требованиям: объем итогового сочинения (изложения) и самостоятельность написания, а также пяти критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Известно, что условия, в которых школьникам придется писать сочинение, будут максимально приближены к условиям проведения ЕГЭ. Одиннадцатиклассники могут взять с собой в аудиторию только ручку и паспорт, а в случае необходимости – лекарства и питание. В учебном классе каждому выпускнику выдадут черновики, орфографический и толковый словарь.

ИСТОЧНИК KP.RU