2019-12-03T15:32:05+03:00
Общество

Тамбовчанка не смогла поехать отдыхать в Аргентину из-за долга по кредиту

Женщине ограничили выезд за границу
Магдалина Кочнева
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Жительница с. Петровское оплатила более 50 тысяч рублей долга по кредиту только после того, как ей ограничили выезд за пределы РФ. На исполнении у приставов находилось производство о взыскании с женщины задолженности. В связи с неоплатой суммы в срок, в отношении нее вынесли постановление о временном ограничении на выезд из страны. Поэтому, когда тамбовчанка собралась уехать отдыхать в Аргентину, она не смогла пересечь границу. После этого женщина пришла в отдел судебных приставов и оплатила задолженность.

- Производство окончено фактическим исполнением, - сообщает региональное УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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