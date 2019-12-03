Тамбовчанка не смогла поехать отдыхать в Аргентину из-за долга по кредиту
Жительница с. Петровское оплатила более 50 тысяч рублей долга по кредиту только после того, как ей ограничили выезд за пределы РФ. На исполнении у приставов находилось производство о взыскании с женщины задолженности. В связи с неоплатой суммы в срок, в отношении нее вынесли постановление о временном ограничении на выезд из страны. Поэтому, когда тамбовчанка собралась уехать отдыхать в Аргентину, она не смогла пересечь границу. После этого женщина пришла в отдел судебных приставов и оплатила задолженность.
- Производство окончено фактическим исполнением, - сообщает региональное УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU