В тамбовском селе местный житель незаконно хранил самодельное оружие у себя дома

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-03T15:01:01+03:00

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Тамбовские полицейские нашли у 42-летнего жителя села Крутовское самодельное стреляющее устройство, которое он незаконно хранил в своем доме на улице Покровской. Он пояснил, что оружие изготовил сам в октябре этого года. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за изготовление кастета, но урок ему на пользу не пошел.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 223 УК РФ «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей», санкция которой предусматривает строгое наказание для нарушителей.

- Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка. После проведения экспертизы материалы будут переданы в судебную инстанцию. Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU