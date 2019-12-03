В Мичуринске построят парк-набережную за 85 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-03T14:30:54+03:00

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Администрация города Мичуринска в 2020 году реализовать масштабный проект строительства ландшафтного парка-набережной с благоустройством прибрежной полосы, стоимость которого оценивается в 85 миллионов рублей. Территория парка, как следует из проектной документации, расположится в пойме реки Лесной Воронеж в восточной части города Мичуринска, она будет ограничена улицами Набережная и Прибрежная и вытянута с севера на юг.

Предполагается, что для обустройства ландшафтного парка нужно будет укрепить берега реки Лесной Воронеж на участках с эрозией и местах максимального приближения дорожек к береговой линии. Для этого предполагают использовать специальные геоматы на протяжении 1 км береговой линии.

Проектом предусмотрено строительство трасс велосипедной и пешеходной дорожек вдоль побережья реки Лесной Воронеж с обустройством карманов для отдыха и разворота инвалидных колясок. В новом парке соорудят экотропы с деревянным покрытием, на протяжении которых появятся смотровые площадки и лодочная пристань. Вдоль парка проведут благоустройство пляжей (Детского и Молодежного), здесь установят скамейки, пляжные «грибки», временные блочно-модульные туалеты, велосипедные парковки, а также построят спасательную станцию.

Кроме того, в новом парке оборудуют новое освещение, а также установят тренажеры и спортоборудование для воркаута, кроссфита и рамп для катания на скейтбордах.

Правда, территорию, где расположится парк затапливает во время весеннего половодья, но проектировщики уверены, что использование переносного оборудования, которое будут убирать во время наступления "большой воды" решит эту проблему.

- 1 этап работ стартует с 9 января и продлится до 30 апреля, - говорится в документации проекта. – Второй, завершающий этап – с 1 мая по 30 ноября. Проект финансируется из бюджета города Мичуринска. Исполнителя работ выберут в декабре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU