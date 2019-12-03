2019-12-03T14:30:54+03:00
Общество

В Мичуринске построят парк-набережную за 85 миллионов рублей

Здесь благоустроят территорию, пляжи, разместят спортоборудование и сделают освещение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация города Мичуринска в 2020 году реализовать масштабный проект строительства ландшафтного парка-набережной с благоустройством прибрежной полосы, стоимость которого оценивается в 85 миллионов рублей. Территория парка, как следует из проектной документации, расположится в пойме реки Лесной Воронеж в восточной части города Мичуринска, она будет ограничена улицами Набережная и Прибрежная и вытянута с севера на юг.

Предполагается, что для обустройства ландшафтного парка нужно будет укрепить берега реки Лесной Воронеж на участках с эрозией и местах максимального приближения дорожек к береговой линии. Для этого предполагают использовать специальные геоматы на протяжении 1 км береговой линии.

Проектом предусмотрено строительство трасс велосипедной и пешеходной дорожек вдоль побережья реки Лесной Воронеж с обустройством карманов для отдыха и разворота инвалидных колясок. В новом парке соорудят экотропы с деревянным покрытием, на протяжении которых появятся смотровые площадки и лодочная пристань. Вдоль парка проведут благоустройство пляжей (Детского и Молодежного), здесь установят скамейки, пляжные «грибки», временные блочно-модульные туалеты, велосипедные парковки, а также построят спасательную станцию.

Кроме того, в новом парке оборудуют новое освещение, а также установят тренажеры и спортоборудование для воркаута, кроссфита и рамп для катания на скейтбордах.

Правда, территорию, где расположится парк затапливает во время весеннего половодья, но проектировщики уверены, что использование переносного оборудования, которое будут убирать во время наступления "большой воды" решит эту проблему.

- 1 этап работ стартует с 9 января и продлится до 30 апреля, - говорится в документации проекта. – Второй, завершающий этап – с 1 мая по 30 ноября. Проект финансируется из бюджета города Мичуринска. Исполнителя работ выберут в декабре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тамбовтеплосервис» задолжал за газ почти 650 миллионов рублей
В Тамбове более 1200 выпускников напишут итоговое сочинение
Тамбовчанка не смогла поехать отдыхать в Аргентину из-за долга по кредиту
В тамбовском селе местный житель незаконно хранил самодельное оружие у себя дома
В новом салоне Теlе2 «другие правила»
Директор тамбовской фирмы предстанет перед судом за невыплату почти 4,5 млн рублей зарплаты сотрудникам
Житель Тамбовщины украл четыре уличных фонаря и столб
Два тамбовских лицея получили гранты по 5,9 млн рублей
Экс-главу сельсовета в Тамбовской области осудили за выдачу фальшивой справки мигранту
К усадьбе Рахманинова на Тамбовщине хотят присоединить пруд и осиновую рощу «Синий куст»
В Тамбовской области мать троих детей будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
На расчистку тамбовских улиц от снега вывели 60 единиц техники
В Тамбове из-за 1,5-миллионных убытков закрывают муниципальный аптечный пункт
Тамбовчанка угрожала ножом соседу по общежитию
Тамбовские лесоводы срубят около 30 тысяч новогодних елок на продажу
Два тамбовских колледжа получат более 35 миллионов рублей на создание мастерских
В 2020 году в Тамбовской области пройдут 54 праздника
За неделю на Тамбовщине произошло 28 пожаров
Тамбовчанин из ревности до полусмерти избил сожительницу палкой
На реке Ворона в Тамбовской области отремонтировали мост
Тамбовчанин на кладбище сбил опору ЛЭП
В Моршанске росгвардейцы вернули потерявшегося 12-летнего мальчика родителям
Четверо липчан предстанут перед судом за поджог дорогостоящего «Лексуса» в Тамбове
Тамбовчанка пострадала в аварии, произошедшей в Рязанской области
Число больных ОРВИ в Тамбовской области растет
Священник рассказал тамбовским водителям о важности соблюдения за рулем Божьих заповедей