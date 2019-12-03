Два тамбовских лицея получили гранты по 5,9 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-03T13:40:21+03:00

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Гранты по 5,9 миллиона рублей помогут лицеям №6 и №14 Тамбова реализовать цифровые программы. Эти два учреждения представили свои проекты на конкурсном отборе Министерства просвещения РФ. Его победителям предоставляются субсидии из федерального бюджета в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики». Образовательные учреждения от тамбовщины участвовали в номинации «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Информатика», «Математика» и «Технология». Лицеи №6 и №14 вошли в число лучших и получат гранты по 5,9 миллиона рублей каждый.

Педагоги 14-го разработали проект «ЦифроШкола68». Его суть заключается в создании условий для развития и распространения опыта учреждения в преподавании математики, информатики и технологии в школах региона. Для полноценной реализации проекта приобретут современное оборудование. Это компьютеры, ноутбуки, планшеты, фото-видеокамера, система видеоконференцсвязи, интерактивный комплекс и сенсорная панель. Они помогут проводить трансляции для школ области.

Коллектив лицея №6 представил на конкурс образовательный проект «Открываем профессии будущего: элективный курс «DigitTale». Это цифровой учебно-методический комплекс, включающий рабочую программу, учебные кейсы, методическое пособие для учителя. Обучение воспитанников таких школ-площадок будет проходить блоками в период школьных каникул и дистанционно в учебное время. Ученики из отдаленных школ области дистанционно смогут пройти видеокурс «Программирование на языке Python» или научиться работать на 3D-принтере.

- Помимо теоретических и практических занятий, в процесс обучения включат ярмарки проектов, фестивали, хакатоны, - поделились в пресс-службе областной администрации. - Также организуют цикл мастер-классов для педагогов области.

ИСТОЧНИК KP.RU