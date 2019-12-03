2019-12-03T12:51:42+03:00
Звезды

К усадьбе Рахманинова на Тамбовщине хотят присоединить пруд и осиновую рощу «Синий куст»

Руководитель музея Александр Ермаков уверен, что эти объекты должны войти в состав заповедника, статус которого теперь носит «Ивановка»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В 2019 году "Ивановка" получила статус заповедникаВ 2019 году "Ивановка" получила статус заповедника
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Музей-усадьба композитора Сергея Рахманинова может «прирасти» двумя природными объектами, если региональные власти пойдут навстречу ее руководителю Александру Ермакову. Напомним, в этом году «Ивановка» получила статус музея-заповедника, на территории которого находится водоем и осиновая роща. Но официально в состав объектов заповедной территории они не вошли. Александр Иванович хочет исправить эту ситуацию.

- Убедительно прошу Вас передать в ведение Музея-заповедника водоем, находящийся в центре Заповедника, и осиновую рощу «Синий куст», находящуюся в 1 километре от Ивановки, - написал директор «Ивановки» на сайте губернатора области Александра Никитина. - Эта роща была в свое время спасена от уничтожения коллективом Музея и ОАО «Уваровская нива». Оба объекта исторически принадлежали Усадьбе Сатиных-Рахманиновых. Более 100 лет назад они были особенно любимы С. В. Рахманиновым и всеми обитателями Ивановки. Передача в ведение Музея-заповедника этих объектов даст возможность сохранить единство историко-культурной среды территории, будет способствовать восстановлению целостности архитектурно-природного пространства, хозяйственной системы и модели жизнеустройства Усадьбы. Надеюсь на Ваше понимание, помощь и поддержку.

Ответа на эту просьбу пока не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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