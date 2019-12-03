Директор тамбовской фирмы предстанет перед судом за невыплату почти 4,5 млн рублей зарплаты сотрудникам

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-03T14:12:05+03:00

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В Тамбове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, занимающейся продажей угля. Руководитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплаты заработной платы».

- По версии следствия, обвиняемый из личной заинтересованности в поддержании рентабельности фирмы и отношений с деловыми партнерами, в нарушении очередности списания денежных средств с банковского счета, определяющей приоритет по списанию средств со счета на оплату труда лицам, состоящим в трудовых отношениях, расходовал финансы на возврат займа, получение личного займа, оплату поставщику, выдачу под авансовый отчет, платежи в бюджет, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как уточнили в региональной прокуратуре, зарплату в период с 1 мая 2018 года по 15 апреля нынешнего года не получили 83 сотрудника фирмы. Задолженность перед ними составила почти 4,5 миллиона рублей.

- В рамках расследования уголовного дела задолженность перед работниками была частично погашена. В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить его с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - добавили в региональном следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU