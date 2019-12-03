2019-12-03T14:12:05+03:00
Происшествия

Директор тамбовской фирмы предстанет перед судом за невыплату почти 4,5 млн рублей зарплаты сотрудникам

Около 90 работников организации остались без денег
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, занимающейся продажей угля. Руководитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплаты заработной платы».

- По версии следствия, обвиняемый из личной заинтересованности в поддержании рентабельности фирмы и отношений с деловыми партнерами, в нарушении очередности списания денежных средств с банковского счета, определяющей приоритет по списанию средств со счета на оплату труда лицам, состоящим в трудовых отношениях, расходовал финансы на возврат займа, получение личного займа, оплату поставщику, выдачу под авансовый отчет, платежи в бюджет, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как уточнили в региональной прокуратуре, зарплату в период с 1 мая 2018 года по 15 апреля нынешнего года не получили 83 сотрудника фирмы. Задолженность перед ними составила почти 4,5 миллиона рублей.

- В рамках расследования уголовного дела задолженность перед работниками была частично погашена. В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить его с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - добавили в региональном следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тамбовтеплосервис» задолжал за газ почти 650 миллионов рублей
В Тамбове более 1200 выпускников напишут итоговое сочинение
Тамбовчанка не смогла поехать отдыхать в Аргентину из-за долга по кредиту
В тамбовском селе местный житель незаконно хранил самодельное оружие у себя дома
В новом салоне Теlе2 «другие правила»
В Мичуринске построят парк-набережную за 85 миллионов рублей
Житель Тамбовщины украл четыре уличных фонаря и столб
Два тамбовских лицея получили гранты по 5,9 млн рублей
Экс-главу сельсовета в Тамбовской области осудили за выдачу фальшивой справки мигранту
К усадьбе Рахманинова на Тамбовщине хотят присоединить пруд и осиновую рощу «Синий куст»
В Тамбовской области мать троих детей будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
На расчистку тамбовских улиц от снега вывели 60 единиц техники
В Тамбове из-за 1,5-миллионных убытков закрывают муниципальный аптечный пункт
Тамбовчанка угрожала ножом соседу по общежитию
Тамбовские лесоводы срубят около 30 тысяч новогодних елок на продажу
Два тамбовских колледжа получат более 35 миллионов рублей на создание мастерских
В 2020 году в Тамбовской области пройдут 54 праздника
За неделю на Тамбовщине произошло 28 пожаров
Тамбовчанин из ревности до полусмерти избил сожительницу палкой
На реке Ворона в Тамбовской области отремонтировали мост
Тамбовчанин на кладбище сбил опору ЛЭП
В Моршанске росгвардейцы вернули потерявшегося 12-летнего мальчика родителям
Четверо липчан предстанут перед судом за поджог дорогостоящего «Лексуса» в Тамбове
Тамбовчанка пострадала в аварии, произошедшей в Рязанской области
Число больных ОРВИ в Тамбовской области растет
Священник рассказал тамбовским водителям о важности соблюдения за рулем Божьих заповедей