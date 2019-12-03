Житель Тамбовщины украл четыре уличных фонаря и столб

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-03T13:49:50+03:00

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В Мичуринском районе еще в мае этого года местного жителя признали виновным в совершении кражи уличных фонарей и фонарного столба. Мужчину приговорили к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Теперь прокуратура направила в суд иск о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного администрации сельсовета на 46 тысяч рублей.

Установлено, что 20 августа прошлого года, мужчина крал с одной из улиц села Малое Лаврово Мичуринского района четыре фонаря уличного освещения на солнечных батареях и фонарный столб. Кроме того, в декабре прошлого года, осужденный в этом же селе похитил с дерева уличный фонарь, стоимостью 9 541 руб. Материальный ущерб он возместил на этапе предварительного следствия. А ущерб в 46 тысяч рублей до настоящего времени им не возмещен.

- Выступая в защиту интересов муниципального образования, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в пользу Старотарбеевского сельсовета в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 46 475 рублей. Заявление находится в стадии судебного рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU