2019-12-03T13:11:01+03:00
Происшествия

Экс-главу сельсовета в Тамбовской области осудили за выдачу фальшивой справки мигранту

Чиновника приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Рассказове суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Никольского сельского Совета. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292.1 УК РФ «Внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства РФ».

Установлено, что в 2017 году к осужденному обратился его знакомый мигрант из Республики Таджикистан. Мужчина попросил главу сельсовета посодействовать в получении справки о проживании на территории Никольского сельсовета его отца. Документ нужен был ему для участия в программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом и получения гражданства.

Чиновник знал, что отец его знакомого не проживал на территории сельсовета, но все же согласился ему помочь. Глава сельсовета дал указание одной из своих сотрудниц сделать соответствующий документ.

- После подписания собственноручно справки, он передан ее знакомому, который предоставил её наряду с другими документами в Управление по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области, что позволило ему стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а затем и получить гражданство Российской Федерации. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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