В Тамбове из-за 1,5-миллионных убытков закрывают муниципальный аптечный пункт

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-03T11:59:17+03:00

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В Тамбове закрывают филиал муниципального предприятия «Аптека№3», расположенный в Тамбове на ул. Магистральной, 169Б. Жители северной части города, которые приобретают здесь лекарственные препараты, просят сохранить аптечный пункт.

- Здесь можно купить лекарства по самым приемлемым ценам, к тому же, только в этой аптеке есть возможность приобрести лекарства «собственного производства» - сложные капли в нос, капли с протарголом и пр. Эти препараты часто выписывают педиатры, - жалуется на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина местная жительница. - В нашем районе очень много молодых семей с детьми и пожилых людей, для которых проблематично ездить за подобными лекарствами в другие муниципальные аптеки города, и для которых вопрос цены за лекарства порой является важным, ввиду ограниченности семейного бюджета. Большая просьба повлиять на решение руководства аптеки и оставить её работать в прежнем режиме!

Но, как сообщили в администрации города Тамбова, вопрос с ликвидацией аптеки фактически решен.

- Аптечный пункт, расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.169В, является структурным подразделением МУП «Аптека № 3», - поясняют в мэрии. - Согласно показателям финансово-хозяйственной деятельности МУП «Аптека №3» за 9 месяцев 2019 года убытки этого структурного подразделения составили 1 589 000 руб. и содержать аптечный пункт МУП «Аптека №3» экономически невыгодно.

Для того, чтобы муниципальное предприятие не обанкротилось, убыточный пункт решили закрыть. За лекарствами, аналогичными тем, что изготавливали в производственной аптеке, людям посоветовали обращаться в аптечный пункт ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», расположенной в северной части города на ул. Рылеева, д. 80.

ИСТОЧНИК KP.RU