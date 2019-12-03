2019-12-03T12:31:11+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мать троих детей будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Малыши жили в грязи, плохо ели и оставались подолгу одни без присмотра
Ксения АЛЕШИНА
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В Бондарском районе 35-летней местная жительница обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 156 УК РФ послужили материалы прокурорской проверки.

Установлено, что мать троих детей, двухлетних мальчика и девочки, а также годовалого мальчика, не проявляла о них никакой заботы. Семья жила в антисанитарных условиях: повсюду в доме были мусор и грязь. Дети плохо питались, ходили в обносках и в настоящее время отстают в психическом развитии. Кроме того, родительница редко купала их, пропивала детские пособия и оставляла малышей одних без присмотра.

Все это привело к тому, что дети нуждаются в консультациях и лечении врачей. Однако рекомендации медработника о необходимости обращения детей к врачам мать не выполняла, медикаменты не приобретала.

- Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. В настоящее время дети находятся у родственников, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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