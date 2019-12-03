2019-12-03T12:28:34+03:00
Общество

На расчистку тамбовских улиц от снега вывели 60 единиц техники

3 декабря город обработали до выпадения осадков
Магдалина Кочнева
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В первую смену вышло 175 рабочихВ первую смену вышло 175 рабочихФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Дорожные службы борются со снегом. 3 декабря снегопад начался в 4 часа утра, но город обработали еще до начала выпадения осадков.

- За ночную смену рабочие израсходовали более 580 тонн песко-соляной смеси и 2,3 тонны соли, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Активные работы по расчистке города от снега продолжат.

В первую смену на очистку, вывоз снега, ручную уборку вышло 60 единиц техники, в том числе 18 единиц спецтехники и 175 рабочих. Задействовано 8 ЗИЛов, 4 КамАЗа, 8 фургонов, 4 фронтальных погрузчика, 4 трактора с прямым ножом, 14 плужно-щеточных тракторов.

Ведется очистка от снега остановочных пунктов и пешеходных переходов по ул. Рылеева, Магистральная, Чичерина, Агапкина, Свободная, а также в микрорайонах Радужный, Северный. Вывоз снега осуществляется с ул. Сабуровская, Пахотная, Бабарыкина, Селезневская, Гастелло, К. Маркса, с Октябрьского путепровода. Ручная уборка ведется на площади Ленина и ул. Советская.

Также дорожные службы проводят работы на мостах и путепроводах. С Октябрьского путепровода ведется вывоз смета. На пешеходном мосту по ул. Ново – Южной ремонтируется перильное ограждение. Осуществляется пеший патруль по центральным улицам города, в ходе которого ведется ручная уборка мелкого мусора, остановочных площадок, освобождение урн. Очищается водоотводная канава по ул. Володарского, расчистка от снега остановочных пунктов и пешеходных переходов, механизированная посыпка улиц города и тротуаров, прометание тротуаров и улиц города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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