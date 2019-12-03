В 2020 году в Тамбовской области пройдут 54 праздника

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-03T10:59:42+03:00

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Новый, 2020, год будет богат на интересные праздники, фестивали, гуляния. 54 мероприятия вошли в Календарь событий Тамбовской области. Это как хорошо знакомые и полюбившиеся многим события, так новые праздники. Обо всех интересных праздниках и фестивалях расскажет Информационно-туристический портал Тамбовской области.

В календарь на 2020 год вошли уже хорошо знакомые: «Атмановские кулачки», Международная Покровская ярмарка, «Кукарекино», «Вишневарово», «Русский сарафана» и другие полюбившиеся многим события. Порадует календарь и совершенно новыми праздниками. Уже в марте гостей ждут в Инжавино на Праздник валенка, «Усадьба Асеевых» устроит open-air «В стиле модерн», в Кирсановском районе пройдут Сахарные гуляния , в Тамбове - Фестиваль национальных культур.

- Новинкой в событийной жизни региона станет цикл событий, посвященный старинным традициям русской усадьбы, в усадьбе Воейковых Старая Ольшанка: Масленичная карусель расскажет гостям о традициях проводов зимы; праздник «Весна в Старой Ольшанке» поможет проникнуться обновлением природы в период цветения первоцветов; Праздник сенокоса обучит забытым промыслам, а фестиваль «Осенины в Старой Ольшанке» предложит отметить богатый урожай и отведать традиционные блюда под звуки классической и народной музыки, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В этом году тамбовские праздники и фестивали посетило 470 тысяч человек, что на 16% больше уровня 2018 года

ИСТОЧНИК KP.RU